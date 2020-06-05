2020-06-05T17:34:42+03:00
Происшествия

Житель Заполярного угнал чужую лодку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали по горячим следам
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: unsplash.comМужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: unsplash.com
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39-летний житель Заполярного очень хотел прокатиться с ветерком на лодке. Покупать или брать на прокат плавучее средство мужчина не стал, а решил на время умыкнуть, что вышло ему боком.

В полицию обратился 35-летний мурманчанин, который объяснил, что его лодка за полмиллиона рублей, пришвартованная к берегу около турбазы в Печенгском районе, пропала. Северянин уточнил, что плавсредство исчезло в течение последнего часа, что позволило полицейским задержать нарушителя по горячим следам.

- Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель. Мужчина признался, что неподалеку от турбазы отдыхал с друзьями, а когда увидел пришвартованную лодку, решил на ней покататься, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". За необдуманный поступок мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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