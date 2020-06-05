Петицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:57:57+03:00

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В ночь на 23 мая в Апатитах произошла страшная авария: 37-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero уходила от ДПС на скорости 147 км/ч и врезалась в SsangYong. Сидевший за рулем 21-летний парень погиб на месте. Его 18-летняя пассажирка вылетела через стекло, сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Виновница ДТП сразу после того, как ее достали из искореженной машины, показала матери погибшего парня средний палец.

Сначала против женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», но после результатов экспертизы переквалифицировали на часть 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, в состоянии опьянения управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Оказалось, что северянка была так пьяна, что не стояла на ногах.

Апатитчанке грозит до 12 лет лишения свободы, но многие боятся, что она избежит наказания. Поэтому появилась петиция с требованием наказать водителя по всей строгости. Больше чем за неделю виртуальный документ собрал свыше 27 тысяч подписей.

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