Саамская деревня в Ловозерском районе превратилась в Венецию

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:28:09+03:00

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Мало жителям Мурманской области коронавируса, как в первые дни лета в регион нагрянул еще и паводок. В Кильдинстрое подтопило 30 домов, из-за чего в Кольском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Теперь большая весенняя вода нагрянула и в саамскую деревню "Самь-сыйт", которая находится в Ловозерском районе. Как отмечают работники туристического места, оно превратилось в северную Венецию. Там, где раньше собирали ягоды, теперь спокойно проплывает моторная лодка.

- Весенний туристический сезон был провален из-за пандемии, а летом нас может полностью уничтожить предстоящий потоп. Как Вы знаете, зима эта выдалась очень снежной и вот погода наконец то наладилась! Ура! Но есть одно но - вместе с солнцем пришла пора таять и снегам. Сугробов вокруг Саамской деревни столько, что при его таянии нас стал окружать бассейн, который норовит поглотить нас полностью. Наша высоковольтная подстанция, питающая деревню, стоит в воде, - поделились в официальной группе сотрудники туристического местечка.

Администрация саамской деревни отмечает, что эти проблемы власти оставили без внимания. Комиссия, которую направили им на помощь, постановила "наблюдать и ждать". Северяне просят губернатора Андрея Чибиса оказать реальную государственную помощь, а не дожидаться, пока все пойдет ко дну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/783283" frameborder="0"></iframe> Саамскую деревню в Мурманской области затопило.Автор: vk.com/lovozero51

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