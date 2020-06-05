"ФОРМАП" в Мурманской области поймали на необоснованных отказах предпринимателям в финансовой поддержке

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:14:14+03:00

Бизнесу во время пандемии должны помогать, но в "ФОРМАП" руку не протянули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо заявки от представителей бизнеса рассматривали слишком долго

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Пандемия коронавируса перекрыла кислород многим бизнесменам. Кому-то повезло возобновить работу в мае, а кто-то закрыт до сих пор. Так или иначе, убытки терпять все.

В правительстве Мурманской области каждую неделю ведут диалог с представителями малого и среднего бизнеса. Последним обещали разные меры поддержки от льготных кредитов до компенсации зарплат сотрудникам. Но выяснилось, что протянутая рука помощи - это половина дела, надо еще суметь за нее ухватиться: оказалось, что тот, кто должен помогать, наоборот вредит.

Предприниматели Заполярья стали жаловаться на Фонд развития малого и среднего предпринимательства («ФОРМАП»). Поводом стали отказы в получении помощи.

- Установлено, что «ФОРМАП» при рассмотрении заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, необоснованно отказано в предоставлении финансовой поддержки 3 предпринимателям. Кроме того, фондом допускались многочисленные нарушения сроков рассмотрения заявлений предпринимателей, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Директору фонда внести представление.

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