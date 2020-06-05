"ФОРМАП" в Мурманской области поймали на необоснованных отказах предпринимателям в финансовой поддержке
Пандемия коронавируса перекрыла кислород многим бизнесменам. Кому-то повезло возобновить работу в мае, а кто-то закрыт до сих пор. Так или иначе, убытки терпять все.
В правительстве Мурманской области каждую неделю ведут диалог с представителями малого и среднего бизнеса. Последним обещали разные меры поддержки от льготных кредитов до компенсации зарплат сотрудникам. Но выяснилось, что протянутая рука помощи - это половина дела, надо еще суметь за нее ухватиться: оказалось, что тот, кто должен помогать, наоборот вредит.
Предприниматели Заполярья стали жаловаться на Фонд развития малого и среднего предпринимательства («ФОРМАП»). Поводом стали отказы в получении помощи.
- Установлено, что «ФОРМАП» при рассмотрении заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, необоснованно отказано в предоставлении финансовой поддержки 3 предпринимателям. Кроме того, фондом допускались многочисленные нарушения сроков рассмотрения заявлений предпринимателей, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.
Директору фонда внести представление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации. В правительстве Мурманской области рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как власти поддержат туризм в Мурманской области. Из-за вынужденного простоя бизнес терпит убытки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU