2020-06-05T09:11:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для жителей Мурманской области ввели электронные пропуска

Они нужны для въезда в муниципалитеты, где ранее были введены ограничения
Мария ПАШЕНКОВА
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Теперь работающим в муниципалитетах, где введены ограничения, нужны электронные пропуска.Теперь работающим в муниципалитетах, где введены ограничения, нужны электронные пропуска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30 мая в Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска. Они нужны не рядовым горожанам, а тем, кто въезжает и выезжает по рабочей необходимости.

Теперь же, как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, систему распространили на другие муниципалитеты, где, как и в Апатитах с Кировск, были введены ограничения из-за коронавируса. Попасть в них можно было только по прописке или если есть справка от работодателя.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, с 5 июня электронные пропуска надо оформлять жителям Мончегорска, Оленегорска, Териберки и Ура-Губы, Ковдорского, Кандалакшского, Терского и Печенгского районов. И снова это правило касается тех, кто часто приезжает и уезжает по работе. Пропуска надо будет показывать на КПП представителям местных администраций.

Северянам дали четыре дня с момента вступления соответствующего поставления в силу, чтобы оформить нужные услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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