Жители Мурманска жалуются на женщину, которая на улицах устанавливает палки с торчащими гвоздями

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:18:59+03:00

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Каждый по-своему пытается сделать пакости. Кто-то разбрасывает отраву на улицах, пытаясь так избавиться от бездомных собак, а кого-то явно раздражают люди.

Жители Мурманска жалуются на женщину из Октябрьского округа. По их словам, она на улице устаналивает палки с торчащими из них ржавыми гвоздями. О них уже поранился ребенок.

- Большая просьба родителей пострадавшего мальчика на детской площадки на улице Мира, 1 отозваться. По словам очевидцев, он поранил ногу о ржавый гвоздь, торчавший из палки. Мы собираемся призвать к ответственности женщину , которая натыкала эти палки, так как есть еще пострадавшие от нее люди и имущество. Она набросилась на девушку, ударив ее по голове, поцарапала автомобиль, загрязняется окружающую среду, да и вообще отличается неадекватным и агрессивным поведением, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ирина Комлева.

В УМВД по Мурманской области "КП" подтвердили, что на женщину поступило несколько заявлений, проводится проверка.

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