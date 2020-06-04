2020-06-04T18:18:59+03:00
Общество

Жители Мурманска жалуются на женщину, которая на улицах устанавливает палки с торчащими гвоздями

Об одну такую уже поранился мальчик
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
По словам мурманчан, женщина ведет себя агрессивно.По словам мурманчан, женщина ведет себя агрессивно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Каждый по-своему пытается сделать пакости. Кто-то разбрасывает отраву на улицах, пытаясь так избавиться от бездомных собак, а кого-то явно раздражают люди.

Жители Мурманска жалуются на женщину из Октябрьского округа. По их словам, она на улице устаналивает палки с торчащими из них ржавыми гвоздями. О них уже поранился ребенок.

- Большая просьба родителей пострадавшего мальчика на детской площадки на улице Мира, 1 отозваться. По словам очевидцев, он поранил ногу о ржавый гвоздь, торчавший из палки. Мы собираемся призвать к ответственности женщину , которая натыкала эти палки, так как есть еще пострадавшие от нее люди и имущество. Она набросилась на девушку, ударив ее по голове, поцарапала автомобиль, загрязняется окружающую среду, да и вообще отличается неадекватным и агрессивным поведением, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ирина Комлева.

В УМВД по Мурманской области "КП" подтвердили, что на женщину поступило несколько заявлений, проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Драка школьниц в Мурманске привлекла внимание главы Следственного комитета России. Очередной скандал из Мурманской области показали по федеральному каналу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что в министерстве строительства нашли коронавирус
Жители Мурманска жалуются на женщину, которая на улицах устанавливает палки с торчащими гвоздями
В Мурманске начался прием документов на получение пособия на ребенка-первоклассника
Жительница Мурманска получила 50 тысяч рублей за ребрендинг областного театра кукол
В Коле начало подтапливать Каменный остров
МегаФон начал продажи SIM-карт через онлайн-магазин Wildberries в Мурманске
В Кандалакшском районе у озера Ориярви нашли скелет мужчины
В Зверосовхозе вода подошла к жилым домам
В Кандалакшском районе зацвел редкий маленький цветок
Вице-губернатор Мурманской области о паводке на реке Кола: «9 семей из дачного поселка в Кильдинстрое разместят в гостинице»
В Кандалакшской больнице задержали пьяного дебошира, который угрожал медикам убийиством
В Кильдинстрое открыли пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка
Какие населенные пункты Мурманской области оказались подтоплены из-за паводка
В Мурманске 22-летняя девушка гуляла с бывшим мужем и чуть не зарезала его
Уровень воды в реке Кола поднялся до критической отметки
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске
Стало известно, чей череп нашли прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори
Жителям Мурманской области хотят разрешить перенести оплачиваемую дорогу с 2020 года на 2021-й