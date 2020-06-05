Мурманский бассейн "Авангард" будет работать летом
Коронавирус заставил уйти на временный покой практически все заведения Мурманска. Сходить в театр, кино, на выставку или в спортзал пока что не представляется возможным. Но хорошие новости тоже не за горами. Городской спортивный центр "Авангард", который, как и все, пока что закрыт, откроет свои двери этим летом. Из-за простоя работы по подготовке к новому сезону были проведены заранее.
- Обычно в летнее время бассейн закрывается, а в этом году «Авангард» будет работать. Как только примут решение о снятии ограничительных мер, он снова будет доступен для мурманчан, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Для удобства посетителей сделан капитальный ремонт раздевалок и душевых большой чаши бассейна. Кроме того, были увеличены дверные проемы и установлены современные и практичные смесители. При планировании помещений душевых добавили отдельные кабинки для маломобильных групп населения.
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