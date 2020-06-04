2020-06-04T17:21:46+03:00
Происшествия

В Коле начало подтапливать Каменный остров

Местная котельная пока в безопасности
Елена МОЛОДЦОВА
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Талые воды подбираются к Коле.Талые воды подбираются к Коле.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Большая вода уже пришла в Кильдинстрой и подкралась к улицам Зверосовхоза, а теперь делает первые пока еще неуверенные шаги по городу Коле. Напомним: уровень воды в реке Кола обещает достигнуть критической отметки уже к вечеру 4 июня, а заодно подтопить сразу несколько муниципалитетов. Среди них и районный центр.

- Каменный остров начинает затапливать, - сообщает группа «Город Кола 51».

Пока опасность грозит только банному комплексу и ресторану, но может дойти и до котельной «Мурманэнергосбыта».

- Пока все в порядке, территория не затоплена, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия. – Однако мы готовимся к ухудшению ситуации: есть техника, откачивающая воду, и готовятся мешки с песком для строительства дамбы. Ситуация мониторится в круглосуточном режиме.

Между тем инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Сергей Кашин считает, что ждать, пока вода подберется к зданиям, не стоит и уже сейчас пора подвозить мешки с песком – ведь именно так спасали баню и котельную в далеком 1966 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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