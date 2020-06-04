2020-06-04T17:10:51+03:00
Общество

МегаФон начал продажи SIM-карт через онлайн-магазин Wildberries в Мурманске

Активация SIM-карты после подписания договора займет от 5 до 30 минут
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Чтобы стать абонентом МегаФона, можно приобрести SIM-карту у крупнейших онлайн-ретейлеров России.Чтобы стать абонентом МегаФона, можно приобрести SIM-карту у крупнейших онлайн-ретейлеров России.
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МегаФон начал продажи SIM-карт через онлайн-магазин Wildberries в Мурманске. Это стало возможно благодаря внедрению технологий распознавания документов, верификации по лицу и электронного документооборота.

Теперь для того, чтобы стать абонентом МегаФона, можно приобрести SIM-карту у крупнейших онлайн-ретейлеров России. После этого SIM-карту необходимо самостоятельно зарегистрировать.

Для этого нужно скачать приложение «Личный кабинет» из Google Play или AppStore, выбрать регион, тариф, указать адрес электронной почты и контактный номер телефона. Затем необходимо выбрать вид документа, по которому будет проведена верификация, сделать его фото и селфи с ним. Регистрация доступна по российскому или зарубежному паспорту или через аккаунт на портале «Госуслуги».

Система считает данные, внесет их в ЛК, проверит соответствие фото в документе и селфи. После проверки надо проверить корректность считанных данных, внести адрес прописки и подписать договор на сенсорном экране. Активация SIM-карты после подписания договора займет от 5 до 30 минут.

«Сейчас как никогда актуальна возможность стать абонентом МегаФона без посещения салона связи. Крупные онлайн-ретейлеры обладают широкими возможностями доставки по всей России, в том числе бесконтактной – это позволит присоединиться к сети МегаФон всем желающим. Однако для нас это не временная «антиизоляционная» мера: мы планомерно расширяем возможности подключения к нашей сети», — комментирует Владимир Чуйко, директор Мурманского отделения ПАО «МегаФон».

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

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Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран: Россия, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 4 млн SKU товаров от 40 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, техника и электроника, товары для дома, цифровые товары и многое другое.Собственная сеть пунктов выдачи заказов составляет более 7,5 тыс. точек в семи странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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