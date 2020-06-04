2020-06-04T17:48:17+03:00
Общество

В Мурманске начался прием документов на получение пособия на ребенка-первоклассника

Право на льготу в 4,4 тысячи рублей имеют многодетные и малообеспеченные семьи
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Документы нужно будет подавать дистанционно. Фото: правительство МОДокументы нужно будет подавать дистанционно. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

Конечно, до 1 сентября еще далеко, и думать о нем совсем не хочется, но родителям первоклашек стоит заранее позаботиться о том, чтобы собрать ребенка в школу. Так, уже с 1 июня начался прием заявлений и документов от северян для выплаты единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. Размер пособия - 4 423 рубля. На эти деньги предполагается купить одежду, обувь и канцелярские принадлежности маленькому ученику.

- Право на такое пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в Мурманской области. Многодетным семьям льгота предоставляется независимо от уровня зарплаты, - сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития.

Так как сейчас госучреждения работают дистанционно, заявление и необходимые документы можно отправить по электронной почте, а проконсультироваться со специалистами – по телефону. Контакты центров соцподдержки населения можно найти на сайте минтруда и социального развития Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детям от 7 до 8 лет снизили стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска. Однако льгота положена только тем ребятам, которые не учатся в школе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что в министерстве строительства нашли коронавирус
Жители Мурманска жалуются на женщину, которая на улицах устанавливает палки с торчащими гвоздями
В Мурманске начался прием документов на получение пособия на ребенка-первоклассника
Жительница Мурманска получила 50 тысяч рублей за ребрендинг областного театра кукол
В Коле начало подтапливать Каменный остров
МегаФон начал продажи SIM-карт через онлайн-магазин Wildberries в Мурманске
В Кандалакшском районе у озера Ориярви нашли скелет мужчины
В Зверосовхозе вода подошла к жилым домам
В Кандалакшском районе зацвел редкий маленький цветок
Вице-губернатор Мурманской области о паводке на реке Кола: «9 семей из дачного поселка в Кильдинстрое разместят в гостинице»
В Кандалакшской больнице задержали пьяного дебошира, который угрожал медикам убийиством
В Кильдинстрое открыли пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка
Какие населенные пункты Мурманской области оказались подтоплены из-за паводка
В Мурманске 22-летняя девушка гуляла с бывшим мужем и чуть не зарезала его
Уровень воды в реке Кола поднялся до критической отметки
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске
Стало известно, чей череп нашли прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори
Жителям Мурманской области хотят разрешить перенести оплачиваемую дорогу с 2020 года на 2021-й