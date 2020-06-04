В Мурманске начался прием документов на получение пособия на ребенка-первоклассника
Конечно, до 1 сентября еще далеко, и думать о нем совсем не хочется, но родителям первоклашек стоит заранее позаботиться о том, чтобы собрать ребенка в школу. Так, уже с 1 июня начался прием заявлений и документов от северян для выплаты единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. Размер пособия - 4 423 рубля. На эти деньги предполагается купить одежду, обувь и канцелярские принадлежности маленькому ученику.
- Право на такое пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в Мурманской области. Многодетным семьям льгота предоставляется независимо от уровня зарплаты, - сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития.
Так как сейчас госучреждения работают дистанционно, заявление и необходимые документы можно отправить по электронной почте, а проконсультироваться со специалистами – по телефону. Контакты центров соцподдержки населения можно найти на сайте минтруда и социального развития Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU