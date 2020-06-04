Жительница Мурманска получила 50 тысяч рублей за ребрендинг областного театра кукол

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:28:00+03:00

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Так как Мурманский областной театр кукол в конце прошлого года справил новоселье, пришла пора задуматься о новом дизайне. В начале весны храм "плюшевой" Мельпомены объявил конкурс среди северян на самый лучший ребрендинг театра с сохранением традиционного логотипа.

Два месяца создавали красочные афиши, билеты и сувениры талантливые жители Заполярья. И вот на днях из 27 работ выбрали самую лучшую. Важно, чтобы новый стиль был лаконичным, оригинальным и легким для восприятия. По итогам творческого соревнования победил проект мурманчанки Варвары Баранивской, которая получила денежный приз.

- Большинством голосов жюри постановило: присудить премию в 50 тысяч рублей участнику Варваре Баранивской. Благодарим всех за участие! - сообщили в мурманском областном кукольном театре.

Теперь новый дизайн станет основой рекламной и сувенирной продукции, которая поможет привлечь больше маленьких зрителей.

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