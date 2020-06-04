2020-06-04T15:55:31+03:00
Дом. Семья

В Кандалакшском районе зацвел редкий маленький цветок

Растение занесено в Красную книгу Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
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Растение появляется в Мурманской области не каждый год. Фото: Кандалакшский заповедникРастение появляется в Мурманской области не каждый год. Фото: Кандалакшский заповедник
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Лето пришло, и Мурманская область наконец-то принарядилась во все оттенки зеленого вместо поднадоевшего белого. Вместе с наступлением теплых деньков в Заполярье даже расцвело редкое растение.

- В Кандалакшском природном заповеднике зацвел изящный маленький цветок - калипсо луковичная. Растение занесено в Красную книгу Мурманской области, - поделились новостью в официальной группе заповедника в соцсетях.

Сфотографировать цветок было не так просто. Специалисту по экологическому туризму Екатерине Кольнько ради хорошего кадра пришлось лечь между камнями на отвесной скале и бороться с вездесущими комарами.

Калипсо растет единично и небольшими группами во влажных смешанных травяных и моховых лесах. Цветет в июне, но не ежегодно. В Мурманской области его можно заметить в районе Алакуртти, Хибин, озера Имандра, Турьего мыса, а также в Лапландском и Кандалакшском заповедниках.

Напомним: в Красную книгу России впервые вошли 6 птиц, обитающих в заповеднике «Пасвик». А вот хохлатого баклана и большого кроншнепа, наоборот, исключили из списка редких пернатых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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