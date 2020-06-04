В Кандалакшском районе зацвел редкий маленький цветок

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:55:31+03:00

Растение появляется в Мурманской области не каждый год. Фото: Кандалакшский заповедник

Изменить размер текста: A A

Лето пришло, и Мурманская область наконец-то принарядилась во все оттенки зеленого вместо поднадоевшего белого. Вместе с наступлением теплых деньков в Заполярье даже расцвело редкое растение.

- В Кандалакшском природном заповеднике зацвел изящный маленький цветок - калипсо луковичная. Растение занесено в Красную книгу Мурманской области, - поделились новостью в официальной группе заповедника в соцсетях.

Сфотографировать цветок было не так просто. Специалисту по экологическому туризму Екатерине Кольнько ради хорошего кадра пришлось лечь между камнями на отвесной скале и бороться с вездесущими комарами.

Калипсо растет единично и небольшими группами во влажных смешанных травяных и моховых лесах. Цветет в июне, но не ежегодно. В Мурманской области его можно заметить в районе Алакуртти, Хибин, озера Имандра, Турьего мыса, а также в Лапландском и Кандалакшском заповедниках.

Напомним: в Красную книгу России впервые вошли 6 птиц, обитающих в заповеднике «Пасвик». А вот хохлатого баклана и большого кроншнепа, наоборот, исключили из списка редких пернатых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Североморске появилась клумба, посыпанная ядом. Опасный цветник разбили прямо напротив детской площадки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU