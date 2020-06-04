В Кандалакшской больнице задержали пьяного дебошира, который угрожал медикам убийиством

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:11:46+03:00

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Врачам в нынешней ситуации с коронавирусом и так приходится совсем не просто, так им еще добавляют хлопот. Так, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил беспорядки в городской больнице Кандалакши. Мужчина, будучи подшофе, оскорблял и провоцировал конфликт с медицинскими работниками.

- На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в горбольнице пьяный пациент устроил дебош. К прибывшим на место происшествия правоохранителям обратились медики и объяснили, что недавно к ним на своем авто приехал нетрезвый мужчина с просьбой оказать медицинскую помощь его спутнице. В ходе беседы он начал грубить и высказывать угрозы в адрес медперсонала, в том числе и угрожать убийством, после чего работники медучреждения вызвали наряд вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе Управления Росгварди по Мурманской области.

В итоге, разбуянившегося северянина задержали и передали его инспекторам ГИБДД.

В отношении 26-летнего правонарушителя полиция возбудила несколько уголовных дел: по статье 119 УК РФ "Угроза убийством", 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и 318 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Только по одной из статей ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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