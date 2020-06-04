Стало известно, чей череп нашли прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори
15 июля 2019 года в районе 10-го километра дороги Кандалакша - Полярные Зори грибники нашли человеческий череп. Других фрагментов тела обнаружено не было. Как и фрагментов одежды, хотя на территории велись поиски.
Чтобы пролить свет на эту ситуацию, была назначена судмедэкпертиза. Она показала, что погибшему было 40-55 лет, погиб он примерно 3-5 лет назад. Причина смерти оказалась не самой очевидной, ведь повреждений на черепе не было. Спустя почти год после обнаружения останков стала известна личность погибшего.
- Это житель Полярных Зорь, пропал в 2011 году, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Причина смерти северяна все также загадочна.
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