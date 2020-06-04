Жителям Мурманской области хотят разрешить перенести оплачиваемую дорогу с 2020 года на 2021-й

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:43:18+03:00

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Жителям Мурманской области, чья работа связана с борьбой с коронавирусом, разрешили перенести оплачиваемую дорогу к месту отдыха и обратно с 2020 года на 2021-й. Все-таки не все могут сейчас уехать в отпуска, пока санэпидобстановка остается напраженной.

Но что делать тем, чьи профессии не связаны с передовой по противостоянию COVID-19, или пенсионерам? Сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко обратилась в Минтруд с предложением разрешить перенос оплачиваемой дороги и им. И письмо достигло адресата.

- Один этот вопрос поступал от нескольких субъектов РФ, а именно северных регионов. Мы на сегодняшний день сформировали проект постановления о временном регулировании рынка труда до конца 2022 года. Он формировался на основании предложений субъектов, профсоюзов и работодателей. Этот проект постановления внесен на площадку трехсторонней комиссии, будет рассматриваться в ближайшее время, - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации

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