2020-06-04T09:43:26+03:00
Происшествия

В Мурманске ищут очевидцев ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадала девушка

Пассажирка байка попала в реанимацию
Мария ПАШЕНКОВА
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В ДТП с участием мотоцикла пострадали два человека. Фото: vk.com/murmansk_dtpВ ДТП с участием мотоцикла пострадали два человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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В соцсетях прошел клич: в Мурманске ищут очевидцев аварии, случившейся у торгово-развлекательного центра "Форум".

-2 июня в 17.15 минут, в районе дома 134/1 на проспекте Кольский произошло столкновение Toyota и мотоцикла Honda, которые двигались попутно со стороны проспекта Кольский в сторону автоподъезда к городу Мурманску. Два человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения города Мурманска. По данному факту проводится проверка, - уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Знакомым пострадавших важно найти очевидцев.

- В аварии серьезно пострадала девушка-пассажир мотоцикла. С многочисленными тяжелыми травмами она была доставлена в реанимацию, и в настоящее время врачи борются за ее жизнь. Убедительно просим очевидцев ДТП и тех, кто располагает записями с автомобильных видеорегистраторов, позвонить по телефону 921-724-00-92, - пишут северяне в группе "Мурманск ДТП ЧП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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