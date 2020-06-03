2020-06-03T17:40:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области меньше всего людей лечатся от коронавируса среди регионов Северо-Запада

33% зараженных северян борются с инфекцией в медучреждениях или дома
Наталья ЛОБАНОВА
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В Мурманской области много выздоровевших! Фото: правительство МОВ Мурманской области много выздоровевших! Фото: правительство МО
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Ситуация с коронавирусом в Заполярье оставляет желать лучшего. На сегодняшний день в кольском крае подтверждено 3 342 случая заражения этой опасной инфекцией. Однако, есть и хорошие новости - на лечении в регионе остаются 960 человек, и этот показатель самый низкий среди всех субъектов Северо-Запада.

- В Мурманской области на данный момент находятся на лечении только 33% северян, которые болеют коронавирусом, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Самый высокий процент тех, кто лечится в медицинских учреждениях или дома от COVID-19, сосредоточен в Ненецком автономном округе - 80%, учитывая, что там заражено всего 59 человек.

Много не выздоровевших также в Новгородской области - 72%, в Санкт-Петербурге - 63% и Псковской области - 69%.

Напомним: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников. Чтобы попасть в муниципалитет, нужно обязательно подать заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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