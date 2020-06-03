В Мурманске умерла 20-летняя спортсменка Валерия Креер

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:41:11+03:00

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Когда люди уходят из жизни совсем молодыми, так и не успев реализовать все, что хочется, это всегда очень печально. 28 мая в 20-летнем возрасте умерла Валерия Креер - одаренная спортсменка, студентка 1 курса факультета физкультуры и безопасности жизнедеятельности Мурманского арктического госуниверститета. Об этом сообщили в администрации МАГУ.

- Коллектив Мурманского арктического государственного университета глубоко скорбит. Трудно свыкнуться с мыслью, что с нами больше нет этого светлого и доброго человека, нашего друга и помощника. За свою короткую, но яркую жизнь Валерия успела много достичь, являясь многократным победителем и призером легкоатлетических соревнований различного уровня. Она достойно представляла наш университет на спортивных мероприятиях, принимала активное участие в общественной жизни факультета, - отметили в официальной группе вуза в соцсетях.

Сотрудники МАГУ выражают соболезнования родным и близким Валерии и сопереживают этой невосполнимой потере. "Комсомолка" присоединяется к ним.

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