2020-06-03T14:02:48+03:00
Общество

В Кировске затопило кладбище

Проблема с подтоплением на захоронениях есть и в Полярных Зорях
Ника СВЕТЛОВА
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Кладбище в Кировске основательно затопило. Фото: Елена Чарова/vk.com/kirap51Кладбище в Кировске основательно затопило. Фото: Елена Чарова/vk.com/kirap51
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В этом году весна и зима особенно показали свой характер: сначала Кольский полуостров основательно засыпало снегом, а в конце мая резко пришло тепло. Как итог - мощный паводок, который может стать самым сильным за последние 70 лет.

Талые воды подбирались к жилым домам, затапливали детские площадки и даже дороги, обрушили мост в Выходном.

А в двух городах столкнулись с тем, что паводок затронул места захоронений.

- Вода подтопила городское кладбище. Второй день там идут работы по устранению последствий, - сообщили в администрации Кировска.

Там обещали в ближайшее время уточнить площадь, которую заняли талые воды, а также назвать их источник.

Похожая проблема, хоть и менее масштабная, в Полярных Зорях. Здесь местные жители жалуются, что вода скапливается у могил, территория вокруг больше похожа на болото. А к грязи примешивается мусор. При этом в администрации города атомщиков уточнили, что выездная проверка установила, что ритуальная зона в порядке и в откачке воды не нуждается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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