2020-06-03T14:50:40+03:00
Общество

Мурманскому морскому рыбному порту исполнилось 86 лет

В честь праздника награды получили лучшие сотрудники организации
Наталья ЛОБАНОВА
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В день рождения порту пришлось обойтись без особого торжества. Фото: ММРПВ день рождения порту пришлось обойтись без особого торжества. Фото: ММРП
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3 июня Мурманский морской рыбный порт отмечает 86 лет со дня основания. В этом году, к сожалению, компания не будет праздновать свой день рождения - коронавирус внес свои коррективы. Однако наградить самых отличившихся сотрудников не забыли - 19 человек удостоили звания «Ветеран порта», 11 - звания «Почетный портовик».

Одним из отличившихся стал бригадир Сергей Барда, который трудится в рыбном порту более 20 лет. Ему присвоено заслуженное звание «Ветеран порта».

- В порт я пришел в начале 2000 года, - вспоминает Сергей Николаевич. - Знакомый позвал работать докером. Я долго раздумывать не стал. Работа у нас тяжелая, но одной физической силы да умения терпеть любую погоду мало, нужно и голову включать. Но мне в порту нравится. Радует, что новое руководство внимательно к людям, болеет за предприятие, вкладывается в него, - отмечает бригадир.

АО «Мурманский морской рыбный порт» специализируется на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов.

Предприятие располагает 4,5 километрами причальной линии, портовым флотом, парком грузоподъемной техники до 20 тонн брутто, вспомогательной техникой, холодильниками, собственными железнодорожными путями, маневровыми локомотивами, опытными, квалифицированными специалистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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