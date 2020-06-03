Андрей Чибис о детском городке "Сказка": "Не сыпьте мне соль на рану"

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:18:02+03:00

Губернатор Мурманской области пообещал, что в регионе будут устанавливать современные детские площадки

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Ко Дню защиты детей губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел виртуальную встречу с юными северянами. Прозвучали и милые вопросы, например, какой бы день глава региона хотел проживать снова и снова, и довольно острые.

Например, мурманчанин Николай Максимов раскритиковал детские площадки и городки, в которых сейчас играют дети. Мол, типовые, не интересные и даже в чем-то вредные.

- Они не то что портят, уродуют облик городов, - заметил Николай Максимов.

В качестве примера он привел даже новый городок на Пяти Углах и городок "Сказка", который уже подвергался критике.

- Есть такая поговорка: "Не сыпь мне соль на рану". Конечно, игровые площадки в наших городах сейчас во многом типовые, но мы будем стараться в будущем устанавливать более интересные и современные, - пообещал Андрей Чибис.

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