2020-06-03T12:34:03+03:00
Общество

Главный прокурор Мурманской области за 2019 год заработал 7 миллионов рублей

В прокуратуре Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год
Мария ПАШЕНКОВА
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В прокуратуре Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год.В прокуратуре Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В конце апреля в правительстве Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год, правда, не все сотрудники - из-за коронавируса декларационная кампания затянулась. Следом за "белым домом" свои зарплаты и иные денежные источники раскрыли в Мурманской областной Думе.

Теперь же стало известно, сколько зарабатывают в региональной прокуратуре. Главный прокурор Василий Щербаков отчитался о 7,2 миллионах рублей. Его несовершеннолетний ребенок заработал почти 31 тысяча рублей.

Первый заместитель прокурора Сергей Фирсов задекларировал 4,3 миллиона рублей, заместитель Сергей Швецов - 5,2 миллиона, еще один зам Игорь Швецов - 3,4 миллиона.

Остальные прокуроры:

Игорь Гусаров (Первомайский округ Мурманска) - 4,3 миллиона;

Василий Загайкевич (Ловозерский район) - 3,6 миллиона;

Андрей Кадеров (Печенгский район) - 4 миллиона;

Денис Карасев (Ленинский округ) - 3,7 миллиона;

Ольга Киямутдинова (Мончегорск) - 4,4 миллиона;

Ольга Конусова (Октябрьский округ) - 4,3 миллиона;

Олег Кочевинов (Кировск) - 4,1 миллиона;

Владимир Лоскутов (Кандалакша) - 4 миллиона;

Денис Морозов (Мурманский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах) - 2,5 миллиона;

Владимир Новицкий (Мурманский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях) - 4 миллиона;

Татьяна Степанова (Апатиты) - 4,3 миллиона;

Александр Суворов (Оленегорск) - 3,5 миллиона;

Юрий Шипов (Североморск) - 4,5 миллиона;

Евгений Ботвенко (Ковдорский район) - 3,7 миллиона;

Виталий Лайко -4,3 миллиона;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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