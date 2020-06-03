2020-06-03T11:47:11+03:00
Общество

В Tele2 изучили, какие книги россияне чаще всего скачивали на самоизоляции

А волонтерам, которые помогают попавшим в непростое положение, компания предоставила бесплатный трафик
Мария ПАШЕНКОВА
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Генеральный директор Tele2 Россия Сергей Эмдин.Генеральный директор Tele2 Россия Сергей Эмдин.
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Когда пандемия коронавируса посадила нас всех по домам, россияне заменили реальный мир виртуальным. Пусть нельзя было ходить друг к другу в гости, но включаешь мессенджер с функцией видеозвонка и можешь общаться с теми, кто дорог. Живые концерты тоже отложили, зато их можно было смотреть в своем смартфоне. И роль операторов сотовой связи в этот момент сложно недооценить.

Tele2 отметила рост интернет-трафика за период самоизоляции более чем на 30%. Несмотря на то, что в компании к дополнительным нагрузкам привыкли: каждый год этот показатель увеличивается в два раза, - но все же задача оказалась ответственной.

- В некоторых регионах нам пришлось вести диалог с местными властями, чтобы работа была бесперебойной. Но в Мурманской области на контрасте с другими субъектами, все было проще, - рассказал генеральный директор Tele2 Россия Сергей Эмдин.

На самоизоляции жители Заполярья, как и по всей России, тратили гигабайты прежде всего на видеоконференции, которые были нужны для решения рабочих вопросов. Большой популярностью, что не удивительно, стали пользоваться видео- и игровые сервисы (играми россияне стали увлекаться в 2,4 раза больше), социальные сети.

- Также вырос в среднем на 25% голосовой трафик, а сразу после первого выступления Владимира Путина мы увидели, что он увеличился почти в три раза и оказался больше, чем в Новый год, - отмечает Сергей Эмдин.

Кстати, для волонтеров, которые в это непростое время помогали тем, кто в этом нуждался, например, пенсионерам и многодетным семьям, Tele2 представила бесплатный трафик. Поддержку оператора нашли и россияне, которые не смогли сразу вернуться домой из-за границы, когда было остановлено международное авиа- и наземное сообщение – мессенджеры и звонки на «горячие линии» для них стали бесплатны. Лица старше 65 лет, которые до сих пор находятся на обязательной самоизоляции, были на связи даже при отрицательном балансе. Помимо этого все информационные официальные ресурсы по коронавирусу стали бесплатными для всех пользователей.

- Во время вынужденного нахождения дома абоненты еще больше оценили по достоинству традиционные сервисы компании, - продолжает Эмдин. - Это, например, «Tele2 TV» и «Tele2 Книги». Как показало исследование, самыми популярными категориями во время самоизоляции стали «Психология», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Топ-5 бесплатных книг, которые пользователи скачивали чаще всего, выглядит так: издание по психологии семейных отношений «Брак без крика и ссор» авторов Дженни Ранкел и Хэла Ранкела, издание об устройстве мира «Кроличья нора, или «Что мы знаем о себе и Вселенной» Марка Висенте, Бетси Чейс, Уильяма Арнтц, «Идиот» Федора Достоевского, книга о финансах «Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карла Ричардса. Замыкает рейтинг популярных бесплатных книг приключенческий роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли»

Пандемия коронавируса показала, что многим из нас удобнее работать из дома. Кстати, с начала самоизоляции почти все сотрудники Tele2 тоже не стали рисковать и перешли на удаленный формат. А это значит, что трафик и дальше будет расти. Что сделать, чтобы связь не оборвалась в самый нужный момент?

- Ответ прост – инвестиции. Надо строить и расширять сети, – отмечает Сергей Эмдин. – Также стало понятно, что в кризис важно создавать новые каналы для пользователей. Например, в кратчайшие сроки нам удалось договориться с «Яндекс.Такси» о бесконтактной доставке SIM-карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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