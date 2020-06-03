"Лиза Алерт" в Мурманской области ищет добровольцев с квадрокоптерами

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:57:10+03:00

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Начинается горячая пора: с наступлением лета северяне стараются побольше времени проводить на природе. Рыбаки, охотники и грибники - отдельная категория, ведь они часто уходят в лес. И иногда начинают плутать...

К поискам пропавших людей подключаются волонтеры. И им нужны не только свободные руки, но и техника.

- На некоторых поискахне обойтись без беспилотных летатльных аппаратов. Поисковики способны пройти огромные расстояния, но и их возможности не безграничны. Хороший прочес стандартного квадрата 500х500 занимает от 5-6 часов времени, беспилотник способен закрыть его за час. А в лесной сезон у нас просто банально может не хватать человеческих ресурсов, чтобы закрыть большое пространство пешими группами. Чаще люди пропадают в лесу, в полях, в горах и на болотах – там, где прочес не только занимает много времени, но может быть еще и небезопасным, - рассказали в отряде "Лизы Алерт".

Поэтому волонтеры ищут жителей Мурманской области, у которых есть квадрокоптеры, и они готовы помогать в поисках.

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