Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 июня 2020 года: 3296 зараженных в Мурманской области, 2192 выздоровевших, 7 умерших
С приходом лета коронавирус все еще уверенными шагами прогуливается по Заполярью и, к сожалению, не собирается отступать. По последним данным регионального оперштаба, в Мурманской области - 3296 зараженных COVID-19, 2192 выздоровевших и 7 умерших. Картина не самая радужная, но по крайней мере в самом большом очаге заражения опасной инфекции, а именно в Белокаменке, ситуация стабилизировалась. За последние дни там не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, однако масштабная стройка все еще лидирует по общему количеству зараженных - 2281 человек.
Второе место с недавних пор у Мурманска – 463 случая (+19 за сутки), третье - у Апатитов- 167 (+6 за сутки), четвертое отошло Кировску – 97 (+3). Ну а несчастливую пятерку замыкает Североморск с 83 зараженными (+4 за сутки). Другие муниципалитетам повезло немного больше: в Мончегорске – 65 ковидных случаев (+1 за сутки), Кольском районе – 41 (+1 за сутки), Печенгском районе – 44 (+1), Полярном – 21, Кандалакшском районе - 10, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, в Терском районе – 2, а в Ковдоре всего один.
Всего на лечении сейчас находятся 1097 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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