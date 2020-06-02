Мурманские госавтоинспекторы навестили женщину, которой оказывали срочную помощь при родах
Роды далеко не всегда начинаются тогда, когда женщина этого ждет, так что малыш может появиться на свет не в самый подходящий момент. Так и у мурманчанки - начались схватки прямо в машине, по пути в роддом. Пришлось даже прибегнуть к помощи сотрудников ГИБДД.
- Утром 25 сентября прошлого года водитель автомобиля Renault Duster обратился к госавтоинспекторам, сообщив, что в его авто находится супружеская пара и женщина вот-вот родит. Северянке нужна была срочная медицинская помощь. Опасаясь, что из-за огромного потока машин быстро доехать до роддома не удастся, водитель решил обратиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Полицейские, понимая серьезность положения, включили "мигалки" и сопроводили автомобиль с роженицей до медучреждения. До родильного дома доехать успели, но женщина родила в автомобиле, уже в присутствии врачей.
1 июня инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Иван Ишков и лейтенант полиции Сергей Иванко навестили семью. Сейчас малышу уже девять месяцев. При встрече они поинтересовались самочувствием мамы и ребенка, вручили родителям небольшие гостинцы и пожелали здоровья и семейного счастья.
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