Мурманские госавтоинспекторы навестили женщину, которой оказывали срочную помощь при родах

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:48:19+03:00

Сотрудники ГИБДД сопровождали северянку на машине с мигалками, чтобы она успела добраться до роддома

Изменить размер текста: A A

Роды далеко не всегда начинаются тогда, когда женщина этого ждет, так что малыш может появиться на свет не в самый подходящий момент. Так и у мурманчанки - начались схватки прямо в машине, по пути в роддом. Пришлось даже прибегнуть к помощи сотрудников ГИБДД.

- Утром 25 сентября прошлого года водитель автомобиля Renault Duster обратился к госавтоинспекторам, сообщив, что в его авто находится супружеская пара и женщина вот-вот родит. Северянке нужна была срочная медицинская помощь. Опасаясь, что из-за огромного потока машин быстро доехать до роддома не удастся, водитель решил обратиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские, понимая серьезность положения, включили "мигалки" и сопроводили автомобиль с роженицей до медучреждения. До родильного дома доехать успели, но женщина родила в автомобиле, уже в присутствии врачей.

1 июня инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Иван Ишков и лейтенант полиции Сергей Иванко навестили семью. Сейчас малышу уже девять месяцев. При встрече они поинтересовались самочувствием мамы и ребенка, вручили родителям небольшие гостинцы и пожелали здоровья и семейного счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Модель Victoria's Secret из Мурманска Екатерина Григорьева стала мамой. Красавица родила мужу Антону Шунину дочку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU