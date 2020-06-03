2020-06-03T08:38:19+03:00
Общество

Жители Мурманской области начали получать выплаты для семей с детьми, которые обещал президент

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей должны получить 60 тысяч семей
Мария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области начали получать выплаты.Жители Мурманской области начали получать выплаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле президент Владимир Путин сообщил о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми.

В частности, северяне, которые имеют детей в возрасте от 3 до 16 лет (рожденные в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года), могут заявиться на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Многие подали документы через соответствующее приложение на Госуслугах, а с 1 июня начали получать выплаты.

По данным территориального отделения Пенсионного фонда России, семей, имеющих право на такую выплату, в Мурманской области более 60 тысяч, а детей - около 83 тысяч.

- Заявления принимаются до 1 октября через сайт Госуслуг или дополнительно выделенный сервис. Все поступившие заявления обрабатываются и по каждому выносится соответствующее решение, - сообщает Пенсионный фонд.

Помимо этого все семья с детьми до трех лет имеют право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. При этом и родители, и несовершеннолетние должны быьт гражданами РФ и проживать в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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