Жители Мурманской области начали получать выплаты для семей с детьми, которые обещал президент
В апреле президент Владимир Путин сообщил о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми.
В частности, северяне, которые имеют детей в возрасте от 3 до 16 лет (рожденные в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года), могут заявиться на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Многие подали документы через соответствующее приложение на Госуслугах, а с 1 июня начали получать выплаты.
По данным территориального отделения Пенсионного фонда России, семей, имеющих право на такую выплату, в Мурманской области более 60 тысяч, а детей - около 83 тысяч.
- Заявления принимаются до 1 октября через сайт Госуслуг или дополнительно выделенный сервис. Все поступившие заявления обрабатываются и по каждому выносится соответствующее решение, - сообщает Пенсионный фонд.
Помимо этого все семья с детьми до трех лет имеют право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. При этом и родители, и несовершеннолетние должны быьт гражданами РФ и проживать в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU