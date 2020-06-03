Грузовые и пассажирские поезда будут ходить через Мурмаши
Рухнувший из-за обильного паводка мост между станциями Кола и Выходной максимально осложнил жизнь северянам. Пассажирам из Мурманска приходится добираться до вагонов, чтобы отправиться в отпуск, на автобусах, а грузооборот и вовсе встал. Понятно, что восстановить мост быстро не получится. Однако наладить железнодорожное сообщение необходимо в кратчайшие сроки.
- Для этого проложат альтернативные пути. На части строящейся ветки Мурманского транспортного узла необходимо максимально быстро уложить 5,7 километров путей. По ним через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле пойдут грузовые и пассажирские поезда, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Мурмаши удобны тем, что имеющиеся пять железнодорожных путей позволят организовать маневрирование локомотива. Альтернативная ветка должна заработать уже в июне.
- Для этого сейчас со всего региона стягивается техника. Оперативно прибыли специалисты и командование железнодорожных войск Минобороны, руководство РЖД и основного подрядчика «Ямалтранстрой», - уточнил глава региона.
Над техническим решением восстановления рухнувших пролетов сейчас думают проектировщики. Однако о сроках работ пока говорить рано.
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