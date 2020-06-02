2020-06-02T17:39:29+03:00
Общество

В Кандалакше нанесли дорожную разметку прямо по ямам

Как объяснили местные власти, машина никак не могла прервать цикл
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Машина не смогла прервать некачественную разметку. Фото: Марина ЕфимоваМашина не смогла прервать некачественную разметку. Фото: Марина Ефимова
Изменить размер текста:

Жалобы на дороги в Мурманской области - дело актуальное и вполне уже обычное. "И так сойдет!" - этой фразой из известного мультфильма явно руководствовались рабочие, которые делали разметку на дорожном полотне в Кандалакше.

- Как интересно нанесена разметка на улице Чкалова, прямо по ямам, - отметила местная жительница Марина Ефимова в группе главы Кандалакшского района в соцсетях.

И, действительно, по фотографиям видно, что белые линии идут поверх ухабов. В администрации муниципалитета объяснили, почему работа выполнена некачественно.

- Подрядчику указали на то, что подобного больше быть не должно. Как отметили представители организации, машина по разметке компьютеризирована и поэтому не могла прервать цикл, - уточнили местные власти.

По словам МКУ "Управление коммунальным хозяйством", ямочный ремонт на дороге будет, в ближайшие дни на него объявят аукцион на госзакупках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами. А еще заставил чиновников тщательно готовиться к предстоящему ремонту выбоин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманские госавтоинспекторы навестили женщину, которой оказывали срочную помощь при родах
В Кандалакше нанесли дорожную разметку прямо по ямам
Началась реконструкция автоподъезда к Териберке
На выезде из Молочного горели сухая трава и шалаш
В Мурманске стало возможным отслеживать городские автобусы и троллейбусы в режиме реального времени
В Кеми с поезда Москва - Мурманск сняли двух пьяных дебоширов
Жительницу Мурманска при покупке билетов на поезд онлайн обманули мошенники
Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников
Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманском мосту
Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост
В Кольском заливе построят плавучий док для обслуживания судов
Неизвестные украли из военно-исторического клуба "Заполярный рубеж" в Мурманске стройматериалы
Военнослужащие Северного флота примут участие в главном параде Победы в Москве
Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе