В Кандалакше нанесли дорожную разметку прямо по ямам
Жалобы на дороги в Мурманской области - дело актуальное и вполне уже обычное. "И так сойдет!" - этой фразой из известного мультфильма явно руководствовались рабочие, которые делали разметку на дорожном полотне в Кандалакше.
- Как интересно нанесена разметка на улице Чкалова, прямо по ямам, - отметила местная жительница Марина Ефимова в группе главы Кандалакшского района в соцсетях.
И, действительно, по фотографиям видно, что белые линии идут поверх ухабов. В администрации муниципалитета объяснили, почему работа выполнена некачественно.
- Подрядчику указали на то, что подобного больше быть не должно. Как отметили представители организации, машина по разметке компьютеризирована и поэтому не могла прервать цикл, - уточнили местные власти.
По словам МКУ "Управление коммунальным хозяйством", ямочный ремонт на дороге будет, в ближайшие дни на него объявят аукцион на госзакупках.
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