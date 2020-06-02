В Кандалакше нанесли дорожную разметку прямо по ямам

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:39:29+03:00

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Жалобы на дороги в Мурманской области - дело актуальное и вполне уже обычное. "И так сойдет!" - этой фразой из известного мультфильма явно руководствовались рабочие, которые делали разметку на дорожном полотне в Кандалакше.

- Как интересно нанесена разметка на улице Чкалова, прямо по ямам, - отметила местная жительница Марина Ефимова в группе главы Кандалакшского района в соцсетях.

И, действительно, по фотографиям видно, что белые линии идут поверх ухабов. В администрации муниципалитета объяснили, почему работа выполнена некачественно.

- Подрядчику указали на то, что подобного больше быть не должно. Как отметили представители организации, машина по разметке компьютеризирована и поэтому не могла прервать цикл, - уточнили местные власти.

По словам МКУ "Управление коммунальным хозяйством", ямочный ремонт на дороге будет, в ближайшие дни на него объявят аукцион на госзакупках.

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