2020-06-02T16:29:00+03:00
Общество

В Мурманске стало возможным отслеживать городские автобусы и троллейбусы в режиме реального времени

Теперь можно всегда узнать, как скоро придет нужный транспорт
Наталья ЛОБАНОВА
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Полезная функция доступна, если есть выход в Интернет.Полезная функция доступна, если есть выход в Интернет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как известно, общественный транспорт в Мурманске перешел на летнее расписание. Это значит, что интервалы движения увеличились и ждать нужный автобус или троллейбус придется немного дольше. К счастью, теперь мурманчане могут держать ситуацию под контролем, а не переминаться на остановке с ноги на ногу, нетерпеливо глядя на часы. Дело в том, что мобильное приложение «2ГИС» начало показывать движение городского транспорта в режиме реального времени.

- Таким образом, можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус или троллейбус, быстро найти альтернативу маршруту, который только что уехал, и не садиться в переполненный салон, отслеживая, где находится следующий, - сообщает паблик «2ГИС в Заполярье» в соцсетях.

Транспорт активируется на карте, если нажать на значок остановки. Второй вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. Полезная функция работает онлайн, так что нужно не забыть подключить телефон к Интернету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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