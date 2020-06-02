2020-06-02T16:22:23+03:00
Происшествия

В Кеми с поезда Москва - Мурманск сняли двух пьяных дебоширов

Мужчинам грозит административный арест до 15 суток
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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На правонарушителей пришлось вызывать полицию.На правонарушителей пришлось вызывать полицию.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очень буйные попутчики попались пассажирам поезда, который держал путь из Москвы в Мурманск. На станции Кемь Республики Карелия пришлось вызвать сотрудников транспортной полиции - только так нашлась управа на дебоширов подшофе.

- Пьяными пассажирами оказались 44-летний житель Кемеровской области и 22-летний житель Кемского района, которые игнорировали требования поездной бригады. Обоих правонарушителей сняли с поезда, - сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Северо-Западному округу.

В отношении мужчин составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Им грозит арест до 15 суток.

Кроме этого, за курение в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Северной столицы, привлечены к административной ответственности жители Мурманской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей и Республики Карелия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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