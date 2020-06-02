Жительницу Мурманска при покупке билетов на поезд онлай обманули мошенники
Начало сезона отпусков для жителей Мурманской области – долгожданная возможность отправиться в путешествие, а для мошенников – поживиться на доверчивых северянах, которые покупают билеты онлайн.
Так, в лапы аферистов попала 44-летняя мурманчанка, которая решила взять билеты на поезд в Интернете. Женщина зашла на сайт, где продаются проездные документы, и ввела данные своей карты для брони, после чего, со счета списали 5 800 рублей.
- Затем на электронную почту северянки пришло письмо с неизвестного адреса о том, что бронирование не прошло, и деньги вернутся назад в течение суток. Однако спустя день средства так и не поступили. Женщина попыталась снова зайти на сайт, где совершала покупку, но он был заблокирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Как оказалось, о подобных видах мошенничества местная жительница знала из СМИ, но не подумала, что такое может произойти и с ней.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска. Ущерб, причиненный мошенниками, превысил 13 миллионов рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU