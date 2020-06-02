Жительницу Мурманска при покупке билетов на поезд онлай обманули мошенники

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:09:20+03:00

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Начало сезона отпусков для жителей Мурманской области – долгожданная возможность отправиться в путешествие, а для мошенников – поживиться на доверчивых северянах, которые покупают билеты онлайн.

Так, в лапы аферистов попала 44-летняя мурманчанка, которая решила взять билеты на поезд в Интернете. Женщина зашла на сайт, где продаются проездные документы, и ввела данные своей карты для брони, после чего, со счета списали 5 800 рублей.

- Затем на электронную почту северянки пришло письмо с неизвестного адреса о том, что бронирование не прошло, и деньги вернутся назад в течение суток. Однако спустя день средства так и не поступили. Женщина попыталась снова зайти на сайт, где совершала покупку, но он был заблокирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как оказалось, о подобных видах мошенничества местная жительница знала из СМИ, но не подумала, что такое может произойти и с ней.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU