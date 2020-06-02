Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:30:36+03:00

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В Мурманской области очень много красивых мест. Одно из таких - живописный водопад Шуонийоки, который находится в Печенгском районе неподалеку от Никеля. Его величие и мощь в первый день лета запечатлели на видео местные жители - Алексей Обадин и Лариса Зарубанова.

- Мы поехали просто подышать воздухом, а моя супруга, увидев водопад, говорит: "Вот сейчас бы полетать на вертолете..." Водоем 1 июня был очень бурный, таким я его такой хотел снять еще года три назад, но, если честно, поленился тогда. Так что мы вернулись домой, чтобы захватить фотоаппарат и дрон, и уже за полночь, когда вокруг нет ни души, несколько часов снимали шикарные виды нашего северного водопада, - поделился с "КП" Алексей Обадин.

Стоит отметить, что с 1986 года Шуонийоки является памятником природы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782670" frameborder="0"></iframe> Водопад Шуонийоки с дрона.Авторы: Лариса Зарубанова и Алексей Обадин

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