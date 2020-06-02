Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки
В Мурманской области очень много красивых мест. Одно из таких - живописный водопад Шуонийоки, который находится в Печенгском районе неподалеку от Никеля. Его величие и мощь в первый день лета запечатлели на видео местные жители - Алексей Обадин и Лариса Зарубанова.
- Мы поехали просто подышать воздухом, а моя супруга, увидев водопад, говорит: "Вот сейчас бы полетать на вертолете..." Водоем 1 июня был очень бурный, таким я его такой хотел снять еще года три назад, но, если честно, поленился тогда. Так что мы вернулись домой, чтобы захватить фотоаппарат и дрон, и уже за полночь, когда вокруг нет ни души, несколько часов снимали шикарные виды нашего северного водопада, - поделился с "КП" Алексей Обадин.
Стоит отметить, что с 1986 года Шуонийоки является памятником природы.
Водопад Шуонийоки с дрона.Авторы: Лариса Зарубанова и Алексей Обадин
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