2020-06-02T12:30:36+03:00
Общество

Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки

Мощь падающей воды северяне запечатлели ночью в первый день лета [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Шикарные виды водопада - что может быть лучше? Фото: скринШикарные виды водопада - что может быть лучше? Фото: скрин
Изменить размер текста:

В Мурманской области очень много красивых мест. Одно из таких - живописный водопад Шуонийоки, который находится в Печенгском районе неподалеку от Никеля. Его величие и мощь в первый день лета запечатлели на видео местные жители - Алексей Обадин и Лариса Зарубанова.

- Мы поехали просто подышать воздухом, а моя супруга, увидев водопад, говорит: "Вот сейчас бы полетать на вертолете..." Водоем 1 июня был очень бурный, таким я его такой хотел снять еще года три назад, но, если честно, поленился тогда. Так что мы вернулись домой, чтобы захватить фотоаппарат и дрон, и уже за полночь, когда вокруг нет ни души, несколько часов снимали шикарные виды нашего северного водопада, - поделился с "КП" Алексей Обадин.

Стоит отметить, что с 1986 года Шуонийоки является памятником природы.

Водопад Шуонийоки с дрона.Авторы: Лариса Зарубанова и Алексей Обадин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Санкт-Петербурга снял клип о красотах Териберки с дрона. Талантливый россиянин уже 5 лет занимается съемками разных уголков планеты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Мурманска при покупке билетов на поезд онлай обманули мошенники
Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников
Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманском мосту
Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост
В Кольском заливе построят плавучий док для обслуживания судов
Неизвестные украли у военно-исторического клуба "Заполярный рубеж" в Мурманске стройматериалы
Военнослужащие Северного флота примут участие в главном параде Победы в Москве
Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе
В Мурманской области пройдет гроза
Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка
Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста
В Мурманске в морской охлажденной рыбе нашли глистов
Житель Полярного, который задушил знакомого и спрятал тело под кровать, лишится свободы на 10 лет
В Мурманске возбудили уголовное дело по реконструкции сквера у памятника Кирову
В подсобном помещении Кольской больницы все выходные лежал труп
По дороге на аэропорт «Мурманск» гуляет медведь
В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС
Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на летний график
Парад Победы в Мурманске и Североморске: когда и как пройдет
В Мончегорске начался суд над женщиной, которая девять месяцев смотрела, как истязают ее сына
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!»
В Мурманской области появится 48 новых детских городков и спортплощадок
Ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 560 госпитализированных 6 человек – в тяжелом состоянии и 2 подключены к ИВЛ»
В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне
Сенатор от Мурманской области предложила сохранить оплачиваемую дорогу для северян, которую они могут потерять из-за пандемии коронавируса
Ремонт железнодорожного моста под Мурманском, который повредил паводок, займет две-три недели