Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников
С начала апреля попасть в Терский район, также как и во многие другие уголки Заполярья, задача не из легких. Из-за коронавируса муниципалитет закрыли, пускают туда только экстренные службы или местных жителей по прописке. Однако сейчас начались послабления. Так, по итогам заседания межведомственного оперштаба Терского района было решено открыть въезд в район некоторым категориям граждан.
- Приехать в муниципалитет могут люди, у которых есть близкие родственники с пропиской в Мурманской области, а также те, кто собирается отдыхать в Терском районе летом не менее двух недель. Соответствующее заявление нужно подавать на имя главы администрации Терского района, - сообщили в администрации Терского района.
Напомним: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня. Сейчас прорабатывается вопрос о снятии КПП.
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