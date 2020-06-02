Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала апреля попасть в Терский район, также как и во многие другие уголки Заполярья, задача не из легких. Из-за коронавируса муниципалитет закрыли, пускают туда только экстренные службы или местных жителей по прописке. Однако сейчас начались послабления. Так, по итогам заседания межведомственного оперштаба Терского района было решено открыть въезд в район некоторым категориям граждан.

- Приехать в муниципалитет могут люди, у которых есть близкие родственники с пропиской в Мурманской области, а также те, кто собирается отдыхать в Терском районе летом не менее двух недель. Соответствующее заявление нужно подавать на имя главы администрации Терского района, - сообщили в администрации Терского района.

Напомним: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня. Сейчас прорабатывается вопрос о снятии КПП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU