2020-06-02T08:37:28+03:00
Происшествия

Неизвестные украли у военно-исторического клуба "Заполярный рубеж" в Мурманске стройматериалы

Палеты и доски были нужны для восстановления участка советской обороны на высоте Бабуринская
Ника СВЕТЛОВА
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Неизвестные украли палеты, которые были нужны для работ в памятном месте. Фото: vk.com/zaprubНеизвестные украли палеты, которые были нужны для работ в памятном месте. Фото: vk.com/zaprub
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В Мурманской области начинается важная пора: в регионе приводят в порядок места воинской славы, мемориалы и памятники. Не потому, что в этом году отмечаем 75-летие со Дня Великой Победы, а потому, что у нас так принято.

Но есть те, кто мешает важному делу. Так, у мурманского военно-исторического "Заполярный рубеж" неизвестные украли стройматериалы.

- В 2019 году клуб начал восстанавливать участок советской обороны на мало известной, но обильно политой кровью советских бойцов высоте Бабуринская, путем постоянных рабочих выездов был приведен в порядок ДОТ, начат подъем ходов сообщения и восстановление жилых построек времен Великой Отечественной войны. Для этого нами за свой счет и в свое личное время всю зиму по май включительно завозился стройматериал, который собирался по крупицам, - рассказал председатель ВИК "Заполярный рубеж" Олег Переверзев.

В этом году работы было решено продолжить приводить уголок памяти в порядок. На 1461 километр Печенгской дороги завезли палеты и доски, а рядом установили информационный стенд, чтобы проезжающие понимали, что трогать вещи нельзя. Но кто-то на них все-таки покусился. 26 мая в промежутке между 12.00 и 15.00 неизвестные увезли стройматериалы.

- Если кто-нибудь из вас видел, как это происходило или знает тех, кто это сделал, или есть запись с регистратора, большая человеческая просьба отписать об этом в сообщения группы ВИК "Заполярный рубеж"! Больше всего обидно за то, что это происходит в юбилей Победы, - отмечают в организации.

Ее участники не стали пока обращаться в полицию в надежде, что у злоумышленников проснется совесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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