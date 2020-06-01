В Мурманской области пройдет гроза
Лето в Мурманской области начинается не с солнечных деньков, а очень хотелось бы. Капризная погода обещает нам дождь и небольшое потепление, затем северян ждут гроза и понижение температуры воздуха.
- 2 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и теплой воздушной массе. В нашем регионе ожидается местами небольшой дождь, средняя температура воздуха будет на 2 - 6 градусов выше нормы. 3 июня по Мурманской области прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза, на севере области температура воздуха понизится, - сообщают в мурманском гидрометцентре.
К счастью, солнышко нас тоже не обделит своим вниманием - синоптики обещают более 20 градусов тепла к концу недели.
Напомним: паводок в Мурманской области может стать самым сильным за 70 лет. Уже оказались подтопленными несколько дорог и населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU