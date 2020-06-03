2020-06-03T09:34:16+03:00
Общество

В Заполярном посреди парка разлилось "озеро"

Из-за бурного таяния снега место отдыха затопило [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Новый водоем "наколдовал" растаявший снег. Фото: скринНовый водоем "наколдовал" растаявший снег. Фото: скрин
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Парк новых возможностей в Заполярном действительно оправдывает свое название - теперь там появилась уникальная возможность искупаться или поудить что-нибудь. Дело в том, что из-за бурного таяния снега в зоне отдыха на днях образовалось "озеро". Может, и утки скоро прилетят на новый водоем?

- Вот так у нас обслуживался любимый город Заполярный. В нашем новом парке выросло целое озеро, из которого торчат провода. А неподалеку гуляют маленькие дети…- поделился в паблике "Мурманск Официальная группа" очевидец сей картины Тема Блэк.

Как сообщают в администрации города, сейчас образовавшееся озеро практически испарилось из-за хорошей ливневки, так что переживать не стоит. Впереди Парк новых возможностей ждет послезимняя чистка и обработка всех дорожек и покрытий на детской и спортивной площадках.

Напомним: под Мурманском из-за паводка рухнул железнодорожный мост. Обрушение конструкций произошло во время ремонтных работ.

В парке Заполярного появилось "озеро".Автор: Тема Блэк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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