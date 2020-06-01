В Мурманске в морской охлажденной рыбе нашли глистов

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:35:47+03:00

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Ветеринары Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных в мае провели санитарную экспертизу рыбы и морепродуктов, чтобы выявить, не заражены ли дары моря опасными микроорганизмами. Ведь кто захочет отведать рыбы с душком и отравиться?

Для проведения лабораторных исследований специалисты отобрали 246 проб подконтрольной продукции и провели 1017 ветеринарно-санитарных экспертиз, изучали морских ежей, охлажденную и мороженую морскую рыбу и икру, а также живую рыбу (продукт аквакультуры). Результаты не самые радужные: в некоторой охлажденке оказались анизакиды, или попросту глисты.

- В ходе проверки выявлены наружные паразиты в морской охлажденной рыбе, после чего на заморозку отправили 27 тонн 322 килограмма охлажденных даров моря, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

При низкой температуре личинки погибнут, и рыбу можно будет смело употреблять в пищу.

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ИСТОЧНИК KP.RU