2020-06-01T15:03:44+03:00
Происшествия

В подсобном помещении Кольской больницы все выходные лежал труп

Был ли мужчина пациентом учреждения или приходил кого-то навещать, сейчас выясняют следователи
Варвара РУСЛАНОВА
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Следователи проводят проверку по трупу в Кольской ЦРБ.Следователи проводят проверку по трупу в Кольской ЦРБ.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Первый день лета ознаменовался скандалом в Кольской районной больнице. Еще бы! Все выходные в одном из закоулков учреждения пролежало тело мужчины.

- 31 мая в подсобном помещении сотрудники больницы обнаружили тело 64-летнего мужчины. Повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, нет. Известно, что у погибшего был целый букет заболеваний, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

Был ли мужчина пациентом Кольской ЦРБ или приходил кого-то навещать, сейчас выясняют следователи. Также им предстоит выяснить, как он оказался в критический момент без помощи и сколько времени пролежал мертвый в стенах учреждения здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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