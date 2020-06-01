Житель Полярного, который задушил знакомого и спрятал тело под кровать, лишится свободы на 10 лет

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:37:31+03:00

В прошлом году мужчина заступился за женщину и убил человека

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Благородный поступок 54-летнего жителя Полярного повлек за собой непоправимые последствия. 13 июня 2019 года мужчина был у своих знакомых в доме, расположенном на улице Героев Тумана. Когда они втроем распивали спиртное, между хозяйкой квартиры и ее сожителем случился конфликт, и гость решил заступиться за женщину. К сожалению, это привело лишь к трагедии.

- Мужчина схватил обидчика за шею и душил его руками до тех пор, пока последний не перестал подавать признаков жизни. Из-за асфиксии он скончался на месте. Зная, что за убийство ему светит наказание, злоумышленник спрятал тело в комнате под кроватью и скрылся. Благодаря совместной работе следователей полицейских жителя Полярного быстро задержали. Он признал свою вину, дал подробные показания, - сообщили в следственном управлении СКР по Мурманской области.

Суд признал северянина виновным по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Ему назначили 10 лет лишения свободы. Кроме того, частично удовлетворены иски двух потерпевших по уголовному делу на миллион рублей.

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