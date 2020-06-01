Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на летний график

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:40:10+03:00

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С приходом лета многих жителей заполярной столицы ждет долгожданный отпуск, детей – каникулы, а городской общественный транспорт – новое расписание.

- Уважаемые пассажиры! С 1 июня все троллейбусы и автобусы Мурманска переходят на летний график. С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе «расписание движения» с 25 мая. Приятных Вам поездок! – сообщили в АО «Электротранспорт».

Теперь мурманчанам придется ждать нужный транспорт немного подольше, так как интервалы движения летом увеличиваются. Остается надеяться, что ближайшие три месяца выдадутся теплыми, ведь в промозглую погоду время, проведенное остановке, кажется вечностью.

Напомним: в Мурманской области на коронавирус обследовали 330 волонтеров и 833 сотрудника общественного транспорта. С начала эпидемии коронавируса проведено больше 40 тысяч тестов.

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