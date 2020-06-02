Военнослужащие Северного флота примут участие в главном параде Победы в Москве
На главный Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве на Красной площади, отправились военнослужащие Северного флота: танковый батальон мотострелковой бригады и ракетный дивизион ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии. Перед поездкой не забыли о мерах безопасности и взяли у североморцев анализы на коронавирус. К счастью, у всех результат оказался отрицательный.
- Всех участников торжественного военного парада обеспечили средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, а также антисептиками. С каждым провели инструктаж о правилах поведения в общественных местах, соблюдении требований санитарно-гигиенических норм, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
В главном параде, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».
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