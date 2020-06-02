Военнослужащие Северного флота примут участие в главном параде Победы в Москве

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:19:04+03:00

От Северного флота на главном параде будут красоваться танки и пусковые ракетные установки. Фото: пресс-служба СФ.

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На главный Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве на Красной площади, отправились военнослужащие Северного флота: танковый батальон мотострелковой бригады и ракетный дивизион ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии. Перед поездкой не забыли о мерах безопасности и взяли у североморцев анализы на коронавирус. К счастью, у всех результат оказался отрицательный.

- Всех участников торжественного военного парада обеспечили средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, а также антисептиками. С каждым провели инструктаж о правилах поведения в общественных местах, соблюдении требований санитарно-гигиенических норм, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В главном параде, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

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