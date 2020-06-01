Парад Победы в Мурманске и Североморске: когда и как пройдет

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:06:10+03:00

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Коронавирус внес свои коррективы в празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На 9 мая жители Заполярья остались без торжественного военного парада, но, к счастью, важное мероприятие все-таки состоится – его перенесли на 24 июня. Около полутора тысяч военнослужащих Северного флота и 72 боевые и исторические машины примут участие в военных парадах в Мурманске и Североморске.

- Мероприятия традиционно пройдут на главных площадях городов. Подготовка к ним уже началась. Первые сводные тренировки участников парада начнутся 3 июня. 19 июня состоится первая тренировка на улицах. Генеральная репетиция спланирована на вечер 22 июня, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Так как коронавирус все еще не дремлет, о мерах безопасности также позаботились. Так, транспортные средства продезинфицируют, а все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие опасной инфекции. Всех обеспечат средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты военнослужащих с местным населением будут максимально ограничены.

Вечером 24 июня жителей Мурманска и Североморска ждет артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

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