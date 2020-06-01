В Мурманской области появится 48 новых детских городков и спортплощадок

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:33:22+03:00

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Ни для кого не секрет, что юным северянам бывает негде развлечься, выйдя на прогулку во двор. Детских площадок не хватает, а многие из них давно пришли в уныние. Поэтому Центр городского развития Мурманской области решил эту ситуацию исправлять. До начала осени в Заполярье обустроят 48 новых детских городков и спортивных площадок. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

- Стоимость работ – 132,1 миллиона рублей. Подрядчик должен сдать новые площадки к 1 сентября 2020 года, - говорится в официальном документе.

Шесть мест для развлечения ребят появится в Мурманске: на проспекте Героев-североморцев, на улице Чумбарова-Лучинского и в Амбрам-мысе в переулке Охотничьем. За них проголосовали горожане еще в марте, когда им предложили выбрать, где разместить новые игровые и спортивные комплексы.

Напомним: с 12 мая в Мурманске в обязательном порядке дезинфицируют детские и спортивные площадки. Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно, но власти позаботились о безопасности.

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