Сенатор от Мурманской области предложила сохранить оплачиваемую дорогу для северян, которую они могут потерять из-за пандемии коронавируса
Лето началось, а вот ясности у многих россиян, где же провести отпуска, не появилось. Границы России с другими странами закрыты, отечественные курорты еще в подвешенном состоянии. Даже об оздоровительной кампании для детей говорят осторожно - начнется, наверное, в июле.
Из-за этого тысячи северян проведут отпуска дома, а, значит, многие рискуют потерять оплачиваемую дорогу для жителей Крайнего Севера к месту отдыха. Для лиц, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, ее уже разрешили переносить на 2021 год. Но что насчет остальных?
Сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко обратилась в Минтруд с предложение сохранить привилегию для всех северян.
- В целях сохранения в создавшихся условиях гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, права на компенсацию просим внести изменения (дополнения) в нормативные правовые акты, предусмотрев перенос срока предоставления права на компенсацию стоимости проезда с 2020 года на 2021 год гражданам, у которых в 2020 году истекает второй год двухлетнего периода, и которые не воспользовались этим правом в 2019 году и 2020 году, - говорится в письме, которое Татьяна Кусайко направила министру труда Антону Котякову.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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