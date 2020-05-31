2020-05-31T14:42:51+03:00
Происшествия

В Мурманске «Жигули» на полном ходу влетели в забор

Водитель – в больнице
Варвара РУСЛАНОВА
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Авария на Героев-североморцев разбудила жителей окрестных домов. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвария на Героев-североморцев разбудила жителей окрестных домов. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Утро воскресенья в заполярной столице началось с аварии. Скрежет металла разбудил жителей окрестных домов.

- В 9.00 31 мая у дома №45/1 по проспекту Героев-североморцев в Мурманске произошла авария. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» допустил наезд на забор. Бригада скорой медицинской помощи был доставлен в одну из больниц города. По факту ДТП проводится проверка, - рассказывает подробности инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что в машине не осталось ни одного целого стекла, а олевый борт сильно пострадал. Водитель «Жигулей» был пьян. Однако официально эта информация пока не подтверждается – вероятно, как и в случае со смертельным ДТП в Апатитах, необходимо дождаться результатов анализа крови. А для этого понадобится ни один день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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