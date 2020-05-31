В Мурманске ищут мужчину с родинкой под левым глазом

31 Май 2020 2020-05-31T10:28:47+03:00

Анатолий Федоров не дает ничего о себе знать со 2 мая. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"

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Двое суток в столице Заполярья искали 16-летнего подростка. Напомним: Елизавета Кожина ушла из дома на улице Шевченко 28 мая и пропала. К счастью, все обошлось, и 30 мая под ориентировкой девушки появилась долгожданная надпись «Найдена! Жива!».

Елизавету Кожину нашли тоько спустя два дня. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"

А спустя несколько часов в группе поискового отряда «МурманСпас» объявили о новом пропавшем.

- 36-летний Анатолий Федоров ушел из дома на Абрам-Мысе 2 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Рост – 183-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие, под левым глазом родинка. На переносице шрам, - описывают ситуацию волонтеры.

Пропавший мужчина в синие кроссовки, черную кожаную куртку и такого же цвета штаны. Пользователи соцсетей уже предположили, что это именно он прыгнул с моста через Кольский залив. Однако это лишь догадки. Поскольку ни оказавшийся в воде вечером 19 мая мужчина, ни Анатолий Федоров пока не найдены.

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