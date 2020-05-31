2020-05-31T10:01:27+03:00
Общество

В Североморске появилась клумба, посыпанная ядом

Опасный цветник разбили прямо напротив детской площадки
Елена МОЛОДЦОВА
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Цветы еще не распустились, а угрожающая надпись напугала не только детей, но и взрослых. Фото: Леонид ЗацерковныйЦветы еще не распустились, а угрожающая надпись напугала не только детей, но и взрослых. Фото: Леонид Зацерковный
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Наступившая в Мурманской области весна практически выгнала сугробы из заполярных городов и поселков. На их месте начали появляться цветники. Креативные северяне подходят к этому процессу творчески и стараются украсить их, как можно оригинальнее. Правда, порой заходят слишком далеко.

- Вот такую надпись я увидела на днях на дереве во дворе дома №1а по улице Сивко. Если сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Возле дома гуляют дети и часто без взрослых. Напротив большая детская площадка. А тут яд! Может это просто отпугивающая надпись, а может и нет, - описал ситуацию «КП» житель Североморска Леонид Зацерковный.

Скорее всего, таким странным образом тот, кто разбил клумбу под окнами, решил спасти ее от желающих сорвать или растоптать цветы. А вдруг автор цветника решил зайти еще дальше и, правда, рассыпал яд?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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