2020-05-30T13:27:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детская оздоровительная кампания начнется 15 июня

Также в правительстве региона не теряют надежды отправить ребят в Крым и Краснодарский край
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области не теряют надежду отправить юных северян на отдых в Крым и Краснодарский край.В Мурманской области не теряют надежду отправить юных северян на отдых в Крым и Краснодарский край.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отпуск жителям Мурманской области ехать можно, но отечественные курорты еще не открыты, отели и гостиницы не работают. Что делать тем, кто мечтал вывезти детей с Крайнего Севера на лето, но теперь все планы смешал коронавирус.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что сейчас идет работа по подготовке туркомпаний региона к внутреннему туризму. В первую очередь для того, чтобы северяне могли провести лето на малой Родине.

- Также мы планируем с 15 июня начать оздоровительную кампанию в регионе. Прежде всего для детей-сирот и категорий, которые требуют повышенного внимания. Помимо этого у нас заключены все контракты по летнему отдыху в Крыму и Краснодарском крае - это почти 5 тысяч путевок. Ждем окончательных решений от соответствующих регионов по открытие летнего сезона. Надеемся, что это произойдет с 1 июля, - сообщил Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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