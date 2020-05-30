2020-05-30T11:07:01+03:00
Общество

Конкурс по проекту реновации Больничного городка в Мурманске будет аннулирован

Соответствующее предписание опубликовала ФАС
Мария ПАШЕНКОВА
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Аукцион на строительство новых домов для жителей Больничного городка будет аннулирован.Аукцион на строительство новых домов для жителей Больничного городка будет аннулирован.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В середине мая был объявлен аукцион на строительство трех домов, в которые смогут переехать жители Больничного городка. Напомним, в конце 2019 года стало известно, что микрорайон ждет реновация, здесь хотят построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья.

- В данный момент запущена процедура объявления аукциона на строительство трех домов в Мурманске общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В них в будущем переселятся жители Больнички. Это позволит начать стройку на первом участке в старом микрорайоне, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Однако процесс пока поставлен на паузу. УФАС по Мурманской области предписало региональному министерству градостроительства и благоустройства аннулировать конкурс по выбору подрядчика. С ним должны были определиться 10 июня.

Причиной вмешательства УФАС стала жалоба краснодарской компании ООО "НПП "Основной формат" на то, что в наименовании объекта закупки указаны не те данные: вместо подготовки документации территориального планирования - научно-исследовательские работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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